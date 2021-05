Il Besiktas vince la Coppa di Turchia: Antalyaspor piegato 2-0, è il decimo trionfo

vedi letture

Il Besiktas vince la Coppa di Turchia. La squadra di Yalcin ha battuto per 2-0 l'Antalyaspor in finale: un successo mai in discussione, arrivato grazie a due reti realizzate nel primo tempo. Al 3' apre le marcature Josef, mentre al 30' arriva il raddoppio di Rosier. Per la formazione di Istanbul è il decimo trionfo in Coppa, esattamente a dieci anni di distanza dall'ultimo.