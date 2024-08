Ufficiale Il Bochum ha un nuovo numero 9: dal Monaco arriva in prestito Boadu

Colpo importante per il Bochum. Il club tedesco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Myron Boadu in prestito per una stagione. Il 23enne attaccante olandese arriva in Germania dal Monaco fino al 30 giugno 2025, ma è prevista anche un'opzione di acquisto.

Cresciuto nel settore giovanile dell'AZ Alkmaar, punta a ritrovarsi dopo un paio di stagioni non proprio esaltanti. Nella scorsa stagione (da gennaio) ha vestito la maglia del Twente Enschede, in Eredivisie, segnando 3 reti in 11 partite. Boadu vestirà la maglia numero 9.