Ufficiale Il Bournemouth blinda il suo talento ucraino. Rinnovo di 5 anni per Ilya Zabarnyi

Il Bournemouth blinda Ilya Zabarnyi. Arrivato a gennaio 2023 per oltre 20 milioni di euro, il centrale di difesa classe 2002 a suon di belle prestazioni ha convinto la dirigenza delle Cherries a fargli firmare un nuovo contratto. Accordo quinquennale per il talento ex Dinamo Kiev, nazionale ucraino, che col club inglese in totale ha collezionato ben 47 presenze e un gol.

Di seguito l'annuncio ufficiale del Bournemouth: