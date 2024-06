Ufficiale Il Braga compra in Uruguay: arriva il talento Helguera, fissata clausola da 50 milioni

Colpo in prospettiva dello Sporting Braga. Il club portoghese ha annunciato di aver ingaggiato Thiago Helguera, promettente centrocampista uruguaiano.

Ecco il comunicato: "Lo Sp. Braga informa di aver raggiunto un accordo di principio con il Club Nacional de Montevideo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Thiago Helguera, per 3,75 milioni di euro. L'ufficializzazione del trasferimento è in attesa delle visite mediche del giovane nazionale uruguaiano, che saranno effettuate all'inizio della prossima settimana.

Considerato uno dei giocatori con maggior potenziale del Sudamerica, il 18enne centrocampista firma un contratto valido per le prossime cinque stagioni (fino al 2029), con clausola di 50 milioni di euro".