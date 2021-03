Il Chelsea con Tuchel ha abbassato la saracinesca. Zero gol subiti in casa, è record

Il Chelsea ha chiuso la saracinesca con l'arrivo di Thomas Tuchel. I blues hanno indiscutibilmente migliorato le loro prestazioni dall'arrivo del tecnico tedesco ma un dato sale particolarmente all'occhio: zero gol subiti in cinque partite casalinghe. Mai nessun tecnico della storia della Champions League aveva esordito mantenendo la porta inviolata così a lungo. Rispetto al 4-3-3 della gestione Lampard, Tuchel si è subito proposto con un 3-4-2-1 più abbottonato, rilanciando giocatori che erano considerati fuori dal progetto: Antonio Rudiger, ad esempio. L'ex romanista aveva le valigie in mano, tanto da non essere nemmeno convocato nelle prime giornate di campionato. Lampard ha iniziato a prenderlo in considerazione quando le cose hanno iniziato a mettersi male. Con Tuchel è intoccabile nel trio di difesa, che è completato da Azpilicueta e teoricamente da Thiago Silva, fuori da un mese per infortunio. Al posto del brasiliano si sta disimpegnando molto bene Christensen.

Alla solidità difensiva fin qui fa da contraltare un attacco che non fa fuoco e fiamme, ma che trova il gol il giusto per essere nelle prime quattro d'Inghilterra: tre gol per Mount, altrettanti per Jorginho e tutti su rigore. Solo un gol a testa per Werner e Giroud, nessuno per Havertz. Si dovrà ancora lavorare sotto questo aspetto, ma intanto i fatti dicono che dall'arrivo di Tuchel il Chelsea è secondo solo al Manchester City per punti ottenuti, 21 in 9 partite:

Questa nel dettaglio la sequenza di clean sheet casalinghe:

Chelsea-Wolverhampton 0-0

Chelsea-Burnley 2-0

Chelsea-Newcastle 2-0

Chelsea-Manchester United 0-0

Chelsea-Everton 2-0