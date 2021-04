Il Chelsea nelle mani di Mendy: altro clean sheet, sono 7 in 8 partite di Champions

È stato forse l'acquisto meno "reclamizzato" dello scorso mercato estivo, ma si sta rivelando il più importante. Edouard Mendy continua a blindare la porta del Chelsea: con l'ex estremo difensore del Rennes, i londinesi hanno subito solo una rete in Champions League, proprio contro la formazione bretone. Poi ha mantenuto per ben sette volte la porta inviolata e anche stasera è stato decisivo con diversi ottimi interventi. Meglio di lui, nella storia della competizione, soltanto Keylor Navas, che non subì gol in tutte le sue prime otto partite disputate.

🥅 - Edouard Mendy kept a clean sheet in 7 of his 8 @ChampionsLeague appearances. The only goalkeeper to keep a clean sheet in more than 6 of his first 8 CL games is Keylor Navas (all 8). #PORCHE #UCL

— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 7, 2021