Il Chelsea rinasce con Tuchel: 10 punti in 4 partite. A Sheffield è 2-1: gol e highlights

Il Chelsea rinasce con Thomas Tuchel. A Sheffield arriva un altro successo, il terzo consecutivo per i blues che trovano ancora in Jorginho l'uomo decisivo dal dischetto. L'italiano dagli undici metri firma l'1-2 definitivoIn precedenza a segno Mason Mount, poi il pari per un'autorete di Antonio Rudiger che vale il primo gol subito da quando il tedesco è in panchina. Chelsea ora quinto in classifica a un solo punto dal Liverpool. Sheffield ultimo e a -12 dalla zona salvezza a 15 giornate dalla fine.