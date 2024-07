Ufficiale Il Chelsea scippa Guiu al Barcellona, pagata la clausola: "Ho fatto fatica a dormire"

Marc Guiu è un nuovo giocatore del Chelsea: ora è ufficiale. A comunicarlo sono i blues tramite una nota sul proprio sito: "Il Chelsea è lieto di annunciare l'acquisto dell'attaccante Marc Guiu dall'FC Barcellona. Lo spagnolo ha concordato un accordo quinquennale con i Blues, che include un'ulteriore opzione di un anno, e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra per la pre-stagione".

Vengono riportate anche le prime parole del classe 2006: "È una gioia immensa firmare per il Chelsea e ho fatto fatica a dormire prima di arrivare fin qui perché ero troppo emozionato. Fin da quando ero piccolo, il mio sogno era giocare in Premier League. Ora ho l'opportunità di venire qui al Chelsea e lavorerò al massimo per avere successo per il club".

Come riporta Marca, il giocatore aveva ricevuto la proposta dei blaugrana di rinnovare con uno stipendio da due milioni lordi annui per le prossime quattro stagioni, ma ha preferito andare in Inghilterra. Il Chelsea ha deciso di pagare la sua clausola rescissoria (6 milioni di euro). "Scippo" dunque alla Cantera del Barcellona.