Il Chelsea vince 2-1 col Leicester e fa esultare il Liverpool: Reds quarti se battono il Burnley

Il gol realizzato da Alisson contro il WBA potrebbe essere decisivo nella qualificazione dei Reds in Champions League. Il Liverpool infatti è ora a soli tre punti dal Leicester, dopo la sconfitta delle Foxes sul campo del Chelsea nella rivincita della finale di FA Cup disputata pochi giorni fa e vinta dagli uomini di Rodgers. A Stamford Bridge finisce 2-1, succede tutto nella ripresa: Rudiger sblocca dopo 2', Jorginho raddoppia su rigore al 21', poi alla mezzora arriva l'inutile rete di Iheanacho. Ora la classifica recita: Chelsea terzo con 67 punti (differenza reti +23), Leicester quarto con 66 punti (d.r. +20), Liverpool quinto con 63 punti e una partita in meno (diff. reti + 21). La squadra di Klopp è artefice del proprio destino: deve battere Burnley e Crystal Palace e sperare che il Leicester non rifili una goleada al Tottenham. I londinesi, invece, saranno impegnati contro l'Aston Villa e non dovranno commettere passi falsi se vorranno conquistare il podio e avere l'accesso garantito alla prossima Champions.