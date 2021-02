Il City fa venti vittorie di fila, Guardiola: "Uno dei più grandi traguardi della mia carriera"

Con la vittoria del pomeriggio contro il West Ham, il Manchester City ha festeggiato le venti vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Un traguardo impressionante per la squadra di Pep Guardiola, sempre più leader della Premier, e ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, dalla Champions all'FA Cup e la EFL Cup, la cui finale verrà disputata mercoledì contro il Tottenham. E del traguardo raggiunto ha parlato proprio il tecnico dei citizens Guardiola, spendendo parole importanti: "Mettere insieme venti vittorie in fila in questo periodo e con questa situazione in tutto il mondo è uno dei traguardi più importanti della mia carriera".