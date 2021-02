Il City ha deciso: sarà Haaland l'erede di Aguero. Pronti 114 milioni e un contratto faraonico

Il contratto di Sergio Agüero è in scadenza e il Manchester City si sta guardando intorno per trovare il degno erede del Kun, che ha fatto la storia del club negli ultimi dieci anni. La dirigenza ha promesso a Guardiola una campagna acquisti faraonica, mettendo a disposizione del tecnico ben 225 milioni per tesserare nuovi giocatori. E gran parte di questa cifra potrebbe essere utilizzata per l'attacco, dove l'obiettivo numero uno sembra essere Erling Braut Haaland: secondo le informazioni riportate dal Mirror, Il City non intende aspettare fino al 2022 per sfruttare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e sarebbe pronto a pagare 114 milioni di euro per averlo subito a disposizione.

Una proposta che, ovviamente, non renderebbe Haaland infelice. Lo stipendio del giocatore salirebbe da 156.000 a 457.000 euro a settimana, quindi da 8 milioni a circa 24 annui. Con un'offerta simile, la concorrenza sarebbe assolutamente sbaragliata.