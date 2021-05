Il City perde in finale, Guardiola: "Stagione eccezionale. Magari un giorno torneremo"

"La nostra stagione è stata eccezionale, è un onore essere qui". Non ha rimpianti Pep Guardiola, che dopo la sconfitta in finale di Champions contro il Chelsea ha parlato così ai microfoni di BT Sport: "Nel secondo tempo siamo migliorati molto, siamo stati coraggiosi. Loro però hanno difeso molto bene, pungendo con grande rapidità in contropiede. Un giorno, magari, torneremo in finale".