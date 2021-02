Il City prepara l'assalto a Messi: 500 milioni nei prossimi 5 anni. Poi sarà ambasciatore del Group

Cinquecento milioni di euro. È questa l'offerta che il Manchester City sarebbe pronto a presentare a Lionel Messi. Secondo The Sun, il club inglese avrebbe ridotto di 196 milioni l'offerta che aveva effettuato sei mesi fa alla stella del Barcellona a causa della crisi economica e della carta d'identità di Messi, che compirà 34 anni a giugno. Il contratto sarebbe di cinque stagioni: due in Inghilterra (con una terza facoltativa) e le ultime due nel New York City. Inoltre, all'argentino verrà data la possibilità di giocare in India o negli Emirati Arabi Uniti e di occupare la carica di ambasciatore nel City Football Group per altri otto anni.