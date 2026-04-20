Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il figlio di Saul Ñiguez in terapia intensiva, il tecnico del Flamengo: "Ma non ha saltato allenamenti"

Il figlio di Saul Ñiguez in terapia intensiva, il tecnico del Flamengo: "Ma non ha saltato allenamenti"TUTTO mercato WEB
© foto di NewsPix/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 21:26Calcio estero
Daniele Najjar

Il centrocampista Saúl Ñiguez ha giocato per il Flamengo per la prima volta in questa stagione dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al tallone sinistro. Lo spagnolo è entrato in campo nel finale della partita contro il Bahia e ha contribuito con un assist alla vittoria per 2-0 dei suoi. Dopo la partita, in un'intervista a "Premiere", l'ex giocatore dell'Atlético Madrid ha rivelato che suo figlio Enzo è ricoverato in ospedale.

"Sono felicissimo di essere tornato. Sono stato fortunato perché mia figlia è venuta a trovarmi dopo tanto tempo. Non è stato facile perché il mio secondogenito è in terapia intensiva, ha dormito in ospedale negli ultimi tre giorni, e io oggi ho dovuto giocare. È stata dura, ma sono riuscito a divertirmi. E vedere mia figlia mi rende felice", ha detto.

Oltre a Enzo, nato nel 2023, Saúl è anche padre di África, nata nel 2021, e di Marco, nato nel 2025, poco dopo il trasferimento dello spagnolo a Rio de Janeiro. Anche l'allenatore Leonardo Jardim ha commentato la situazione, affermando di essere a conoscenza dei problemi familiari che il centrocampista stava affrontando e lodandone l'impegno.

Queste le sue parole riportate da Lance: "Parlo con quasi tutti i giocatori ogni giorno. Ho avuto diverse conversazioni con Saúl questa settimana. Ha reso pubblica la situazione di suo figlio, che ha avuto alcuni problemi di salute, e l'ho sostenuto nel supportare suo figlio, perché era importante. Non ha saltato nessun allenamento, ma ha dedicato del tempo a suo figlio in ospedale. È un giocatore che sta gradualmente rientrando in campo. Tutti conoscono le sue qualità, ma è stato fuori per quattro mesi. Dobbiamo dargli più tempo per reinserirsi rispetto, ad esempio, a Cebolinha e Jorginho", ha detto.

Articoli correlati
I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia... I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia intensiva
Saul Niguez, giorni di angoscia in ospedale: "Mio figlio in terapia intensiva, è... Saul Niguez, giorni di angoscia in ospedale: "Mio figlio in terapia intensiva, è stata dura"
Saul: "Il Real Madrid in realtà non ha tifosi. Invece vai al Maracanà, ed è sempre... Saul: "Il Real Madrid in realtà non ha tifosi. Invece vai al Maracanà, ed è sempre pieno!"
Altre notizie Calcio estero
Carragher: "Se il West Ham vince, difficile per De Zerbi salvarsi". Al 45' Hammers... Carragher: "Se il West Ham vince, difficile per De Zerbi salvarsi". Al 45' Hammers sullo 0-0
In un calcio di simulatori, Haaland preferisce stare in piedi: "Mio padre mi ha insegnato... In un calcio di simulatori, Haaland preferisce stare in piedi: "Mio padre mi ha insegnato così"
Lamine Yamal e il rapporto con i social: "Siamo una generazione diversa e mi piace"... Lamine Yamal e il rapporto con i social: "Siamo una generazione diversa e mi piace"
Il figlio di Saul Ñiguez in terapia intensiva, il tecnico del Flamengo: "Ma non ha... Il figlio di Saul Ñiguez in terapia intensiva, il tecnico del Flamengo: "Ma non ha saltato allenamenti"
Real Madrid sul tetto d'Europa, ma con i giovani: 2^ titolo vinto in Youth League... Real Madrid sul tetto d'Europa, ma con i giovani: 2^ titolo vinto in Youth League
L'agente di Lewandowski atteso a Barcellona per parlare di rinnovo. Milan e Juventus... L'agente di Lewandowski atteso a Barcellona per parlare di rinnovo. Milan e Juventus osservano
Manchester United su Tchouameni? Il Real Madrid pensa a Rodri, i dettagli Manchester United su Tchouameni? Il Real Madrid pensa a Rodri, i dettagli
I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia... I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia intensiva
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò: "Ct Nazionale? Leggo 6-7 nomi e ancora non so nemmeno se mi candiderò"
Immagine top news n.1 Barcellona su Bastoni? Ausilio: "Se qualcuno ha interesse, sa quali sono i nostri numeri di telefono"
Immagine top news n.2 Mancini: "Io di nuovo ct? Prossima domanda. L'Italia ha vinto più della Germania negli ultimi anni"
Immagine top news n.3 Malagò è arrivato in Lega Calcio. A breve l'incontro con le venti società di Serie A
Immagine top news n.4 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.5 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.6 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.7 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.2 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.3 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Immagine news Serie A n.2 Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: "Milan, non avrà divertito Allegri ma ha 18 squadre dietro..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ronaldinho: "Al Milan realizzai un sogno da adolescente. Erano i galacticos d'Italia"
Immagine news Serie A n.2 Il Genoa guarda al futuro. Contatti per il giovane Wisdom Acquah del Torino
Immagine news Serie A n.3 Petrachi valuta D'Aversa per il futuro, l’agente di Pio Esposito: “Inter per 10 anni”. Le top news delle 22
Immagine news Serie A n.4 Milan, Bartesaghi: "Allegri fondamentale per me, mi ha dato fiducia anche quando ero in difficoltà"
Immagine news Serie A n.5 Frattesi in uscita dall'Inter. E per l'estate può tornare di moda il ritorno alla Roma
Immagine news Serie A n.6 Una prodezza di Harrison manda la Fiorentina avanti all'intervallo: Lecce sotto 1-0 al 45'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Gabrielloni: "Nessuno si nasconde: vogliamo centrare i playoff"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, report medico: il punto su Gori, Koutsoupias, Corrado e Bracaglia
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 35ª giornata: Stroppa aggancia Alvini
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 35ª giornata: Ghedjemis allunga su Petagna
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 35ª giornata: tre giocatori in un centesimo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 35ª giornata: Svoboda si avvicina a Tiritiello
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Immagine news Serie C n.2 Foggia, stangata dal Giudice Sportivo! Quattro gare casalinghe a porte chiuse
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: ennesimo ribaltone a Foggia. Torna Barilari
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Mangiarano: "La settimana più difficile degli ultimi 15 anni del club"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, quanti playout si disputeranno? Di sei possibili ce n'è uno solo certo
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Girone C: il quadro playoff è quasi completo. L'ultimo pass fra Altamura e Atalanta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?