Il figlio di Saul Ñiguez in terapia intensiva, il tecnico del Flamengo: "Ma non ha saltato allenamenti"

Il centrocampista Saúl Ñiguez ha giocato per il Flamengo per la prima volta in questa stagione dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al tallone sinistro. Lo spagnolo è entrato in campo nel finale della partita contro il Bahia e ha contribuito con un assist alla vittoria per 2-0 dei suoi. Dopo la partita, in un'intervista a "Premiere", l'ex giocatore dell'Atlético Madrid ha rivelato che suo figlio Enzo è ricoverato in ospedale.

"Sono felicissimo di essere tornato. Sono stato fortunato perché mia figlia è venuta a trovarmi dopo tanto tempo. Non è stato facile perché il mio secondogenito è in terapia intensiva, ha dormito in ospedale negli ultimi tre giorni, e io oggi ho dovuto giocare. È stata dura, ma sono riuscito a divertirmi. E vedere mia figlia mi rende felice", ha detto.

Oltre a Enzo, nato nel 2023, Saúl è anche padre di África, nata nel 2021, e di Marco, nato nel 2025, poco dopo il trasferimento dello spagnolo a Rio de Janeiro. Anche l'allenatore Leonardo Jardim ha commentato la situazione, affermando di essere a conoscenza dei problemi familiari che il centrocampista stava affrontando e lodandone l'impegno.

Queste le sue parole riportate da Lance: "Parlo con quasi tutti i giocatori ogni giorno. Ho avuto diverse conversazioni con Saúl questa settimana. Ha reso pubblica la situazione di suo figlio, che ha avuto alcuni problemi di salute, e l'ho sostenuto nel supportare suo figlio, perché era importante. Non ha saltato nessun allenamento, ma ha dedicato del tempo a suo figlio in ospedale. È un giocatore che sta gradualmente rientrando in campo. Tutti conoscono le sue qualità, ma è stato fuori per quattro mesi. Dobbiamo dargli più tempo per reinserirsi rispetto, ad esempio, a Cebolinha e Jorginho", ha detto.