Saul: "Il Real Madrid in realtà non ha tifosi. Invece vai al Maracanà, ed è sempre pieno!"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 16:41
Simone Lorini

Saúl Ñíguez (Elche, 1994) è a un passo dal conquistare uno storico triplete con il Flamengo, a soli sei mesi dal suo approdo nel club. Dopo la fortunata esperienza all'Atlético Madrid e la successiva parentesi al Siviglia, la sua avventura in Brasile, intrapresa in un gigante del Sudamerica, si sta rivelando un successo. In un'intervista, il centrocampista spagnolo ha parlato del suo rinnovato piacere per il calcio e del confronto tra l'ambiente rubro-negro e i top club europei. "Anche a Siviglia, nonostante tutto, mi sono divertito. Ho tratto aspetti positivi da ciò che circonda il club e i tifosi, mi sono goduto la gente, la città. Mi ero illuso. Poi, al Flamengo ho avuto una connessione davvero speciale. Sono arrivato in silenzio. Mi sono presentato all'intervallo di una partita, insieme a Emerson Royal, e i tifosi hanno iniziato a intonare il mio nome. Mi ha colpito moltissimo; un calciatore come me che arrivava da una stagione non giocata molto bene, tra infortuni, espulsioni, mille cose, e vedere che la gente era con me... mi ha segnato", ha detto in una intervista ad AS.

Descrivendo l'ambiente carioca, Saúl ha usato parole enfatiche:
"Dire che è un club gigante è riduttivo. Come entità è bestiale, per infrastrutture, ma la cosa più sorprendente è la sua tifoseria. È la più grande del mondo in termini di dimensioni. Ho avuto un legame fin dal primo giorno e spero l'anno prossimo di poter regalare loro più gioie".

Saúl ha poi spinto il paragone tra il Flamengo e il Real Madrid, arrivando a una conclusione sorprendente e molto critica:
"È più del Madrid. In realtà, il Madrid non ha tifosi. Il Madrid è famoso, certo, per quello che ha vinto ed è conosciuto in tutto il mondo, e per questo ha sostenitori. Ma vai allo stadio e non senti nulla. Invece, vai al Maracanã, uno stadio emblematico, ed è sempre pieno. Anche fuori casa, il campo è pieno di tifosi del Flamengo".

Per sostenere la sua tesi, ha citato un aneddoto recente:
"Poco tempo fa abbiamo giocato contro lo Sport Recife e ci hanno mandato in un altro stadio perché altrimenti i nostri tifosi non sarebbero potuti entrare. E stiamo parlando di un volo di tre ore e mezza. Vai a Lima e la nostra tifoseria riempie al 100% lo stadio. Poi vedi che quella del Palmeiras non lo riempie... E dici: 'Questa sì che è una grande tifoseria'".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
