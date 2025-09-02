Ufficiale Il Galatasaray fa le cose in grande: ecco Ilkay Gundogan. Comunicate le cifre

Colpo del Galatasaray che si è assicurato Ilkan Gundogan dal Manchester City. I campioni di Turchia hanno annunciato il giocatore e comunicato le cifre. Nel dettaglio, Gundogan ha firmato un contratto fino al 2027 e percepirà 4.5 milioni netti l'anno.

RITORNO ALLE ORIGINI

Nato a Gelsenkirchen il 24 ottobre 1990, Gundogan è di chiare origini turche da parte dei genitori. Si tratta della sua prima esperienza in Turchia dopo essere stato stella e capitano del Manchester City campione d'Europa nel 2023. In carriera Gundogan ha anche vestito le maglie di Bochum, Norimberga, Borussia Dortmund e Barcellona.

COLLOQUI INIZIATI A MAGGIO

Arrivato a Istanbul, Gundogan ha dichiarato: "C'erano trattative con altri club, ma non mi entusiasmava nulla. I colloqui con il Galatasaray sono iniziati a maggio o giugno. C'erano altri problemi. Hanno poi preso Osimhen e Sané. Abbiamo dovuto aspettare un po', ma per fortuna abbiamo sistemato tutto e farò parte della famiglia Galatasaray. È un giorno che mi rende orgoglioso. Sono tornato a casa e sono felice".

IL GALATASARAY FA LE COSE IN GRANDE

Mercato di altissimo livello per il Galatasaray, che in questa sessione di mercato ha acquistato a titolo definitivo Victor Osimhen e in precedenza preso a parametro zero Leroy Sane. Tra gli altri acquisti i terzini Wilfried Singo dal Monaco e Przemyslaw Frankowski dal Lens, il portiere Ugurcan Cakir dal Trabzonspor.