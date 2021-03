Il Genk batte l'Anderlecht in semifinale di Coppa del Belgio e raggiunge lo Standard Liegi

Il Genk batte di misura l'Anderlecht in semifinale di Coppa di Belgio e si regala l'opportunità di contendersi il titolo nella finalissima con lo Standard Liegi. La squadra di Van den Brom, dopo essere stata avanti per due reti a zero grazie al timbro di Onuachu e all'autogol di Miazga, ha visto i ragazzi di Kompany dimezzare lo svantaggio con il sigillo di Trebel, che ha fatto seguito all'espulsione poco oltre il settantesimo di Lucumi, colpevole di aver lasciato in dieci uomini i compagni nei venti minuti finali. A nulla è valso però il forcing del club di Bruxelles, che saluta così la competizione ad un passo dalla finale.