Il Sun contro Jorginho: "Sciatto sin dall'inizio, sbaglia tutto. Voto 3"

Il tonfo del Chelsea nel pomeriggio contro il WBA ha scatenato la stampa britannica, alla caccia del colpevole della terribile debacle della squadra di Tuchel, sconfitta per 5-2 dagli uomini di Allardyce. E tra i peggiori dei blues, il Sun individua Jorginho, centrocampista italiano in forza al club londinese, uscito a metà ripresa dopo una settantina di minuti poco positivi. Il quotidiano britannico attacca il regista ex Napoli, definendolo "sciatto sin dall'inizio" e protagonista di diversi errori. Il voto finale? Un secco 3 in pagella, lo stesso ricevuto dal compagno Thiago Silva, espulso.