Ufficiale Il Le Havre saluta Ahmed Hassan: "In pochi mesi ha svolto al meglio il suo compito"

Dopo neanche un anno, le strade del Le Havre e di Ahmed Hassan Kouka si separano. Termina l'avventura in Francia dall'attaccante egiziano, arrivato a gennaio dal Rio Ave e autore di 3 gol e 1 assist in 16 apparizioni. Numeri determinanti per la permanenza in Ligue 1 delle salamandre.

Il club lo ha voluto salutare così, con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale: "Ahmed Hassan Kouka ha trascorso solo pochi mesi al Ciel&Marine, ma ha svolto alla perfezione la sua missione, contribuendo in modo significativo alla salvezza della squadra! Arrivato lo scorso gennaio, l'attaccante egiziano ha giocato 16 partite, segnando tre gol: a Lille (vittoria per 2-1), a Lens (vittoria per 4-3, con questo rigore all'ultimo minuto) e in casa contro il Monaco (1-1). Grazie, Ahmed, e in bocca al lupo!".

Da capire ora dove proseguirà la carriera di Ahmed Hassan. Dopo gli esordi in patria nelle file dell'Al Ahly FC, è emigrato in Portogallo dove ha vestito le maglie di Rio Ave e Braga. Per lui poi anche esperienze in Grecia e Turchia, tornando in seguito al Rio Ave e giocano per il Le Havre nell'ultima parte della scorsa stagione. Esperienza positiva, che può fruttargli diverse pretendenti in tutta Europa.