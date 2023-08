ufficiale Un giovane ghanese per Maresca. Il Leicester acquista Fatawu dallo Sporting

Un nuovo giovane acquisto per il Leicester di Enzo Maresca, che nelle scorse ore ha annunciato l'arrivo di Abdul Fatawu, diciannovenne ala che arriva in Inghilterra dallo Sporting. Fatawu, già protagonista con la nazionale ghanese, si trasferisce alle Foxes in prestito per una stagione in Championship.

"Sono molto felice, è un momento straordinario per me. Sono felice di essere qui, è il posto migliore per me", ha dichiarato. "Era il momento migliore per arrivare al Leicester, li ho scelti perché penso che possano aiutarmi a crescere e maturare. Maresca mi ha spiegato quelli che sono i suoi piani e come vuole che giochi, sono contento".