Il Leicester vince l'FA Cup, Tielemans: "Ricevuto un messaggio che mi diceva di puntare l'angolo"

Il match winner Youri Tielemans, centrocampista del Leicester che ha regalato alle Foxes la prima FA Cup della propria storia, commenta ai microfoni di BBC One l'incredibile risultato dei suoi: "Mi sento alla grande, è tutto fantastico. Sono grado di aver segnato il gol che ha aiutato la squadra a vincere. E' stata una partita molto combattuta, e segnare in una finale, in questo modo, è incredibile. Sono molto contento per la squadra e per i tifosi. Oggi ho ricevuto un messaggio in cui mi dicevano di puntare sempre all'angolino. Ci ho provato e ce l'ho fatta, sono felicissimo!"