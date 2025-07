Ufficiale Il Liverpool lo saluta, ora Luis Diaz è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco

Era solo questione di tempo, dopo essere stato paparazzato nella giornata di ieri già in quel di Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche di rito con il Bayern prima di rendere ufficiale il suo ingaggio. Ma adesso Luis Diaz è a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei Die Roten: l'attaccante colombiano di 28 anni lascia il Liverpool per 75 milioni di euro e firma con i campioni di Germania fino al 2029.

Il comunicato d'addio del Liverpool

"Luis Díaz ha completato il trasferimento a titolo definitivo al Bayern Monaco dopo tre anni e mezzo al Liverpool. Il colombiano lascia i Reds dopo aver giocato un ruolo significativo nella conquista di quattro trofei importanti dal suo arrivo dal FC Porto all'inizio del 2022, coronati dalla vittoria della Premier League nella scorsa stagione.

Díaz ha avuto un impatto immediato dopo essere stato acquistato da Jürgen Klopp, mostrando fin dalle prime partite con la maglia del Liverpool la sua velocità, fantasia e incisività da diverse posizioni offensive.

È stata una prima mezza stagione intensa per lui al club: 'Lucho' ha segnato sei gol e fornito quattro assist in 26 presenze prima della fine del 2021-22. Ha contribuito alla straordinaria rincorsa dei Reds verso uno storico quadruple, partendo titolare in entrambe le finali di Wembley, vinte ai rigori contro il Chelsea – sia la Carabao Cup che la Emirates FA Cup".