Il Liverpool pensa a Mbappe? Due assi nella manica: la cessione di Salah... e LeBron James

vedi letture

Il Liverpool sarà il grande rivale del Real Madrid nella corsa a Kylian Mbappé. Ne sono sicuri in Spagna, dove As afferma che i Reds vogliono convincere il francese a giocare in Premier, nonostante le perdite dovute alla pandemia. Sono due gli assi nella manica: un potenziale economico maggiore, determinato dalla possibile cessione per 120 milioni di Mohamed Salah (che sembra ai ferri corti con Klopp e in generale non più felicissimo), e... LeBron James: il giocatore dei Los Angeles Lakers è azionista del club inglese e ha un ottimo rapporto con la stella francese. Hanno realizzato insieme diverse campagne pubblicitarie e si sono incontrati in diverse occasioni.