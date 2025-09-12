Ufficiale Il Manchester City blinda il talento cresciuto in casa: ecco il rinnovo di Rico Lewis

Il Manchester City fa sapere di aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con Rico Lewis. Il terzino, 20 anni, si è legato fino al 2030. Nato a Bury, Lewis è cresciuto calcisticamente nel City, sua unica squadra. E nonostante la sua giovane età vanta già 97 presenze in Prima squadra, con 5 reti e 10 assist. Numeri fin qui notevoli.

Dopo la firma, Lewis ha rilasciato alcune dichiarazioni, affidate al sito ufficiale del club: "Il Manchester City è tutto per me, quindi avere avuto l'opportunità di firmare questo nuovo contratto è un momento davvero speciale sia per me personalmente che per la mia famiglia".

Hugo Viana, direttore sportivo del club, si è così espresso: "Rico incarna tutto ciò a cui aspiriamo al Manchester City e siamo lieti che abbia firmato il suo nuovo contratto. È un talento enorme e ha già accumulato una vasta esperienza. Nonostante abbia solo 20 anni, ha voglia di continuare a imparare e migliorare. Il suo atteggiamento è di prima classe ed è esattamente ciò che cerchiamo in un giovane giocatore. Essendo cresciuto nella nostra Academy, Rico porta con sé tutti i valori che sono alla base del Manchester City e ha molto a cuore il Club. E non abbiamo alcun dubbio che giocherà un ruolo molto importante nel nostro impegno per contribuire a portare più successi al Club in futuro".