Sohm alla Fiorentina, l'intermediario: "Il Napoli mi ha chiamato, ma stava per fare le visite"

L'intermediario Antonio Imborgia, intervenuto a Stile TV, ha parlato così di una delle trattative di mercato che hanno movimentato l'estate: "Con la mia agenzia rappresentiamo gli interessi in Italia di Wasserman Svizzera. Abbiamo portato io e Tommaso Manicone Simon Sohm in Italia al Parma, e lo abbiamo anche trasferito alla Fiorentina".

Imborgia racconta un retroscena: "Il Napoli si era intrufolato, ma non c’era tempo. Si sono mossi quando l’operazione era fatta, perché nel frattempo era arrivato l’Atletico Madrid su Raspadori e quindi hanno cercato di velocizzare. Sohm era a Firenze per le visite, poi l’Altetico è piombato su Raspadori e quindi il Napoli ha pensato a Sohm, ma non c'è stato tempo. Li ho ringraziati per la telefonata e ho concluso l’affare con la Fiorentina”.

Sohm in carriera vanta 155 presenze e 7 gol con il Parma, 46 gettoni e una rete con lo Zurigo, 18 incontro con l'Under 21 degli svizzeri e 4 apparizioni con la Fiorentina. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Svizzera, 22 con l'Under 21, 11 con l'Under 19, con un gol all'attivo, una con l'Under 18, 12 con l'Under 17, con cui ha segnato una rete, 9 con l'Under 16, impreziosite con un gol, e una con l'Under 15.