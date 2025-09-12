Ufficiale Il Chelsea si porta avanti col lavoro: nel 2026 arriverà Emegha dallo Strasburgo

Il Chelsea ha reso noto di aver trovato l'accordo con lo Strasburgo per l'acquisto di Emmanuel Emegha dal 2026. L'olandese si è distinto in queste prime uscite segnando 3 reti in 4 partite. 22 anni, Emegha è alla sua terza stagione in Alsazia ed è diventato capitano.

Ricordiamo che Strasburgo e Chelsea appartengono alla stessa proprietà, ossia il consorzio americano BlueCo guidato da Todd Boehly. Un rapporto che da una parte ha permesso agli alsaziani di avere una squadra competitiva, ma dall'altra parte ha reso scontenti i tifosi per il modo in cui il club è gestito, alla stregua di un Chelsea B.