Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ounas cambia di nuovo squadra, ma resta in Qatar: l'ex Napoli va all'Al-Sailiya

Ounas cambia di nuovo squadra, ma resta in Qatar: l'ex Napoli va all'Al-SailiyaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:26Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

A soli 28 anni Adam Ounas si trova a vivere una carriera ben diversa da quella che molti avevano immaginato per lui. Ala tecnica e imprevedibile, considerato a lungo una delle grandi promesse del calcio algerino dopo l’esplosione al Bordeaux, l’ex Napoli aveva lasciato l’Europa nell’estate scorsa per accettare la proposta dell’Al-Sadd, club di vertice in Qatar.

L’esperienza, però, si è rivelata molto più breve del previsto. Dopo appena una stagione, infatti, Ounas ha cambiato maglia trasferendosi ufficialmente all’Al-Sailiya, formazione che attualmente occupa l’undicesimo posto nella Qatar Stars League. Una scelta che segna un evidente passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali, ma che può rappresentare al tempo stesso un’opportunità per rilanciarsi. L'affare è ufficiale ed è stato annunciato dall'Al-Sailiya stesso.

Il talento franco-algerino, nativo di Chambray-lès-Tours, ha spesso alternato lampi di classe a periodi di discontinuità che ne hanno frenato la crescita. Esperienze in Serie A con Napoli, Crotone e Cagliari, così come la parentesi in Ligue 1 con il Nizza, non hanno permesso al giocatore di trovare quella stabilità necessaria per imporsi ai massimi livelli.

Articoli correlati
Adam Ounas riparte dal Qatar. L'ex Napoli ha firmato fino a giugno con l'Al-Sadd Adam Ounas riparte dal Qatar. L'ex Napoli ha firmato fino a giugno con l'Al-Sadd
Genoa, ore decisive per l'arrivo di Balotelli. Ma sondati anche Choupo-Moting e Ounas... Genoa, ore decisive per l'arrivo di Balotelli. Ma sondati anche Choupo-Moting e Ounas
Adam Ounas riparte dalla Grecia: l'ex ala del Napoli in chiusura con l'Olympiacos... Adam Ounas riparte dalla Grecia: l'ex ala del Napoli in chiusura con l'Olympiacos
Altre notizie Calcio estero
Joao Mario riparte dalla Grecia: l'ex Inter lascia il Besiktas e va in prestito all'AEK... UfficialeJoao Mario riparte dalla Grecia: l'ex Inter lascia il Besiktas e va in prestito all'AEK
Umtiti torna all'Olympique Lione... Ma non per restare: l'ex Lecce in visita da Fonseca... Umtiti torna all'Olympique Lione... Ma non per restare: l'ex Lecce in visita da Fonseca
Bayern, Eberl su Jackson: "Era tutto fatto, fino all'infortunio di Delap. 48 ore... Bayern, Eberl su Jackson: "Era tutto fatto, fino all'infortunio di Delap. 48 ore intense"
Glasner nega di aver minacciato le dimissioni per la cessione di Guehi al Liverpool... Glasner nega di aver minacciato le dimissioni per la cessione di Guehi al Liverpool
Lille, ultime dall'infermeria: intervento chirurgico per Meunier, tempi di recupero... Lille, ultime dall'infermeria: intervento chirurgico per Meunier, tempi di recupero non brevi
Bayern, il ds Eberl e il rinnovo dei senatori: "Essenziale per costruire il futuro"... Bayern, il ds Eberl e il rinnovo dei senatori: "Essenziale per costruire il futuro"
Guardiola: "Haaland meglio di Isak. Non lo scambierei con nessun giocatore" Guardiola: "Haaland meglio di Isak. Non lo scambierei con nessun giocatore"
Basaksehir, due colpi in chiusura di mercato: dal Rennes arrivano Yildirim e Alemdar... UfficialeBasaksehir, due colpi in chiusura di mercato: dal Rennes arrivano Yildirim e Alemdar
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Le più lette
1 Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
2 Simone Verdi non è svincolato. È scattata una clausola per un'altra stagione con il Como
3 Milan-Bologna, le probabili formazioni: ancora attacco Pulisic-Gimenez, Cambiaghi più di Rowe
4 Galeone: "Avevo suggerito ad Allegri di prendere Xhaka: mi ha risposto che va troppo piano"
5 Juventus-Inter, le probabili formazioni: tocca a Koopmeiners, Mkhitaryan insidia Sucic
Ora in radio
Repliche 19:10Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Soulé: "Mi sono allenato con Dybala, vedremo se Gasperini ci metterà dall'inizio"
Immagine top news n.1 Serie A, 3^ giornata LIVE: c'è David dal 1' nella Juve, dubbio Sucic-Mkhitaryan
Immagine top news n.2 Juve, Tudor: "Giocheremo anche con due punte. Zhegrova out nelle prossime due"
Immagine top news n.3 Chivu: “Akanji? Vicino all’Inter già prima di andare al City. È pronto per giocare”
Immagine top news n.4 Fiorentina, Pioli: "Emozionato di tornare a Firenze. Proveremo a recuperare Gud"
Immagine top news n.5 Milan, Rabiot: "Sarà bello rivedere Rowe: bravo ragazzo, il nostro rapporto non è cambiato"
Immagine top news n.6 Gattuso non può perdersi Fiorentina-Napoli: dovrebbe iniziare con 13 italiani in campo
Immagine top news n.7 Gagliardini riparte dall'Hellas Verona: contratto fino al 30 giugno 2026. Il comunicato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.2 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.3 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.4 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Immagine news Serie A n.2 Calcagno (AIC): "Campana sognava un ex calciatore come presidente federale"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Se l'Inter fa l'Inter, batte la Juve. Sulle parole di Pioli dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Gueye sta completando le pratiche per avere il visto: a Pisa non ci sarà
Immagine news Serie A n.2 Ungheria, Rossi: "Spero di non trovare l'Italia ai playoff. Gattuso? Farà valere la sua forza"
Immagine news Serie A n.3 Inler: "Napoli diversa da Udine, Lucca ha bisogno di questa pressione. So che farà bene"
Immagine news Serie A n.4 Lecce a lavoro in vista dell'Atalanta: torna a disposizione Banda, Perez out per febbre
Immagine news Serie A n.5 City, Guardiola ringrazia (anche) Akanji: "Ci ha aiutato molto a essere quello che siamo"
Immagine news Serie A n.6 L'ex Lazio Piscedda non ha dubbi: "Non scambierei mai l'attacco biancoceleste con il Sassuolo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Simic sblocca la gara del Partenio: 1-0 per l'Avellino sul Monza all'intervallo
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, presentata la maglia da trasferta: avrà i colori delle montagne al tramonto
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Carrarese, i convocati di Calabro: ci sono i nuovi. Ancora out Torregrossa
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "C'era la possibilità di sostituire Oristanio, ma non è stato possibile farlo"
Immagine news Serie B n.5 Mancuso: "Restare a Mantova è stata una decisione di cuore. Ho tanto da fare qui"
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Monza, le formazioni ufficiali: Biasci-Crespi in avanti. Izzo per Ravanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, ricorso contro il -11: "Sanzione spropositata. Confidiamo in una revisione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, le gare trasmesse in chiaro dall'ottava alla sedicesima giornata
Immagine news Serie C n.4 Triestina, nuova frenata per l'arrivo di Crnigoj. Il giocatore non sembra più esser convinto
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il programma delle gare dall'ottava alla sedicesima giornata
Immagine news Serie C n.6 Il Rimini si prepara alla trasferta di Pontedera. Nonostante i problemi, sarà ritiro standard
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Salvatori Rinaldi: "A Terni applico cosa ho imparato a Firenze. Milan? Un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 La UEFA stanzia un milione di euro per le finaliste della Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà Varsavia a ospitare la finale di UWCL nel 2027. E dal prossimo anno cambia il format
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Valdezate: "In Portogallo dovremo attaccare di più ed essere più forti dietro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League, i risultati di ieri: vince il Real. Lo United cade in Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Di Guglielmo amara dopo il ko: "Questo momento doveva arrivare prima o poi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…