Ufficiale Il Messico scippa un altro big alla MLS: il talento Cowell firma con il Chivas

Dopo Brandon Vazquez, un altro grande protagonista della MLS vola in Messico. Il talentuoso Cade Cowell, 20enne esterno offensivo con già otto presenze e una rete in Nazionale, è un nuovo giocatore del Chivas. I San José Earthquakes lo hanno ceduto per circa 4 milioni di euro, il giocatore firma un contratto fino al 31 dicembre 2027.