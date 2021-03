"Il papà di Cavani conferma la bomba". L'apertura di Olé: al 60% andrà al Boca Juniors

Edinson Cavani non rinnoverà il contratto col Manchester United per la prossima stagione. Il Matador dopo una stagione ha deciso di lasciare i red devils e di proseguire la sua carriera in Sud America. "Il padre di Cavani conferma la bomba di Olé", scrive oggi il quotidiano argentino che ieri aveva anticipato della decisione del centravanti uruguagio di lasciare lo United per proseguire la sua carriera in Sud America, probabilmente al Boca Juniors. "Al 60% andrà lì", ha detto oggi il papà Luis Cavani che ha confermato i contatti con Juan Riquelme, vice-presidente del Boca: la richiesta del Matador è quella di un triennale alle cifre che avrebbe potuto guadagnare in una stagione allo United, facendo scattare l'opzione di rinnovo per il 2021/22.