Cavani ha rotto gli indugi, addio Europa a giugno. L'entourage: "L'idea è andare al Boca"

Dovrebbe concludersi dopo una sola stagione l'avventura al Manchester United di Edinson Cavani. La notizia arriva direttamente dall'Argentina, e nello specifico dal quotidiano 'Olé' che parla di trattativa in corso per il suo trasferimento al Boca Juniors dopo mesi di contatti col club argentino e in particolar modo col vice-presidente Juan Riquelme. "Andare a giugno al Boca, è questa l'idea", ha detto al quotidiano argentino il suo fratellastro-agente Walter Guglielmone.

Cavani vuole tornare in Sud America, e trasferirsi a Buenos Aires vorrebbe dire andare a vivere a cinque ore dalla sua Salto. Ha una opzione per rinnovare con lo United per un'altra stagione, ma non è intenzionato a esercitarla e ha chiesto al Boca Juniors di coprire con un triennale quello che lui guadagnerebbe coi red devils in una sola stagione. Adesso la palla passa al Boca che deve formulare l'offerta ufficiale, ma Cavani - si legge - è ormai convinto: a giugno si concluderà la sua avventura in Europa.