Il papà di Gerson conferma: "Discussioni col Marsiglia, è un onore che sia interessato"

Marcão, padre e agente di Gerson, ha parlato a L'Equipe dell'interesse del Marsiglia nei confronti dell'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, oggi al Flamengo: "È un onore che un club del genere si interessi a noi, un club storico in Europa. Per ora ne stiamo discutendo: la presenza di Sampaoli è importante, è di uno dei migliori allenatori al mondo. Ha competenza, è competitivo. La sua presenza influenza anche la nostra scelta". La società brasiliana però spara alto: Gerson non si muoverà per un'offerta inferiore ai 30 milioni-