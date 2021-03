Il Porto sotto 0-3 al 28', Conceiçao fa 2 cambi al 23': "La partita inizia quando l'arbitro fischia"

Sérgio Conceição non ha nascosto il disappunto per la sconfitta contro il Braga in Coppa di Portogallo e soprattutto per i primi 28 minuti, dove il Porto ha subito ben tre reti: "Subire tre gol in quel periodo è stato molto difficile, anche se non ci siamo mai abbattuti perché non fa parte del nostro DNA. La partita inizia quando l'arbitro fischia. Siamo entrati in campo male, commettendo errori basilari. Lo Sp. Braga è entrato molto bene e ha segnato le prime due reti sfruttando i nostri errori. Il nostro approccio non ha nulla a che vedere con la storia di questo club e di questa squadra. Poi abbiamo segnato, c'è stata l'espulsione e ci abbiamo provato fino alla fine"

I cambi dopo 23': "Mi assumo sempre la responsabilità dell'undici iniziale. Dobbiamo pensare alle singole partite, alle diverse strategie, e per quella che avevamo preparato c'era bisogno di giocatori fisici. Ogni giocatore che è chiamato in causa deve dare una risposta precisa, in quei 28 minuti non è stato così".

Il peso della sconfitta: "Oggi pesa, ma contro il Gil Vicente dobbiamo dare una risposta da grande squadra, perché dobbiamo inseguire i nostri obiettivi in campionato e poi c'è la Champions. Dobbiamo dare una risposta".