Il presidente del City: "Chiedo scusa a tutti i tifosi. La Superlega è stato un errore"

“Voglio scusarmi con tutti i tifosi”. Così Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, è tornato ad affrontare il tema del progetto Superlega in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese: “È stato un errore, penso che sin dall’inizio avremmo dovuto decidere di non partecipare a questa lega. Me ne pento assolutamente. Non è stata una decisione facile, non è facile dire sì o no, dire ci siamo o no ci siamo. Penso che sia evidente dalle modalità con cui ci siamo impegnate, questo dice molto su quanto sia stata una decisione complicata. Ma come vedete, appena abbiamo capito di aver commesso un errore ne siamo usciti immediatamente. Non difenderò le ragioni per cui vi abbiamo aderito. Alla fine ho deciso io e ne prendo la piena responsabilità, è stato un errore”