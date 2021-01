Il primo 11 di Tuchel è anche un segnale per il mercato: Giroud titolare contro il Wolverhampton

Thomas Tuchel è da ieri il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex tecnico del Paris Saint-Germain sarà già in panchina tra poco, per la sfida tra i Blues e il Wolverhampton. Ecco l'11 scelto, schierato con il 4-2-3-1: Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi; Giroud.

Questa invece la formazione che ha scelto Espirito Santo: Rui Patricio; Boly, Coady, Kilman; Semedo, Neves, Dendoncker, Aït-Nouri; Traoré, Podence, Neto.

Here is the first Chelsea team of the Thomas Tuchel era! 📝🔵#CHEWOL pic.twitter.com/cqHQXUUmyK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2021