Il punto sulla Ligue 1 - Lille in testa, crollo PSG

La 22esima giornata di Ligue 1 vede il crollo clamoros del Paris Saint-Germain che perde al 91' contro il Lorient. Non basta Neymar ai parigini: Abergel, Wissa e Moffi stendono gli attuali campioni di Francia. Ne approfitta il Lille che batte di misura il Digione grazie a Yazici. Sfrutta la sconfitta del PSG di Pochettino anche il Monaco che 2-1 a Nantes e si avvicina. Successo anche per il Lione che batte 2-1 il Bordeaux e sale al secondo posto. Pirotecnico 4-2 tra Brest e Metz con la vittoria di quest'ultimi che salgono al sesto posto con 34 punti insieme al Lens (che batte 2-1 il Montpellier). Per il Brest è la quarta sconfitta di fila. Torna alla vittoria, invece l'Angers che batte 3-1 il Nimes. Dopo tre sconfitte di filla gli uomini di Moulin si risollevano. Il Nimes, invece, è all'ultimo posto. Successo fondamentale per il Reims che batte lo Strasburgo e lo supera in classifica. Sconfitta in casa, invece, per il Nizza battuto 1-0 dal Sant'Etienne con la rete di Abi.

Risultati

Lione-Bordeaux 2-1

Montepellier-Lens 1-2

Nizza-St.Etienne 0-1

Angers-Reims 3-1

Brest-Metz 2-4

Lorient-Psg 3-2

Strasburgo-Reims 0-1

Lille-Dijon 1-0

Nantes-Monaco 1-2

Classifica

Lille 48

Lione 46

PSG 45

Monaco 42

Rennes 36

Metz 34

Lens 34

Angers 33

Marsiglia 32

Bordeaux 32

Montpellier 28

Reims 27

Nizza 26

Brest 26

Strasburgo 24

St.Etienne 22

Nantes 18

Lorient 18

Dijon 15

Nimes 15