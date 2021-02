Il Real aggiunge Bergamo alla sua mappa europea: sono 104 le città visitate in 66 anni

Il 6 settembre 1955 il Real Madrid affrontava la sua prima trasferta europea, in Coppa dei Campioni. La destinazione, riporta Marca, era Ginevra. "Un viaggio bellissimo, tanto che nemmeno Di Stéfano si lamentò, nonostante non amasse l'aereo". Sono passati quasi 66 anni da allora e il Real oggi aggiungerà un nuovo tassello alla sua mappa dell'Europa: luoghi in cui si è forgiata la leggenda della squadra che ha conquistato ben 13 Champions League. Così, Bergamo sarà la città numero 104 visitata dai Blancos. Una città situata a pochi chilometri da quella in cui il Real ha giocato più volte, cioè Milano: nel capoluogo lombardo ha disputato ben 16 incontri, vincendo per la prima volta in questa stagione, 2-0 contro l'Inter (anche se c'era già stato un trionfo ai rigori, nella finale del 2016 contro l'Atletico). L'unica città non ancora espugnata è Atene, dove il Real è stato impegnato in nove occasioni, con un bilancio di sei pareggi e tre sconfitte. Quella contro l'Atalanta sarà anche la sfida numero 100 nella fase a eliminazione diretta della Champions League per i Blancos.