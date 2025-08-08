Ufficiale Il Real Madrid blinda uno dei suoi gioiellini: Gonzalo Garcia rinnova fino al 2030

Il Real Madrid punta forte su Gonzalo Garcia e lo dimostra con un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 accompagnato da una clausola rescissoria monstre da un miliardo di euro, stando a quanto riferito da As. Un chiaro segnale della volontà delle Merengues di blindare uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio.

Il rinnovo è ufficiale. La stellina spagnola, esplosa agli occhi del grande pubblico durante l'ultimo Mondiale per Club - dove ha messo a segno quattro gol e un assist - è cresciuta interamente nella cantera blanca. Entrato a far parte del club nel 2014 all'età di 10 anni, Garcia ha percorso tutte le tappe del settore giovanile fino ad approdare al Castilla, con cui ha disputato le ultime due stagioni.

Attraverso una nota ufficiale, il club ha celebrato la firma del prolungamento: “Il Real Madrid CF e Gonzalo García hanno concordato di estendere il contratto del nostro giocatore, che resterà con il club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2030”. Un investimento sul futuro, ma anche un messaggio forte a eventuali pretendenti: Garcia è considerato un pilastro del progetto tecnico.

Dopo aver giocato in precampionato al fianco di campioni come Mbappé e Vinicius, il giovane attaccante è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche in campionato e Champions League nella rosa di Xabi Alonso.