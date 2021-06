Il Real Madrid pensa al dopo Marcelo: l'obiettivo numero uno è Raphael Guerreiro

vedi letture

Il Real Madrid, dopo aver salutato Sergio Ramos, è pronto a sostituire anche Marcelo, che in estate potrebbe lasciare Madrid dopo quattordici anni. Secondo quanto riporta la Bild in Germania, l'obiettivo principale del Real di Ancelotti sarebbe l'esterno portoghese del Borussia Dortmund Raphael Guerreiro, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il prezzo imposto dai tedeschi è piuttosto alto, almeno 60 milioni, e a queste condizioni i blancos non vogliono nemmeno sedersi per trattare.