Il regime fiscale francese avvicina Mbappé al Real: le differenze rispetto al rinnovo di Neymar

Il regime fiscale francese potrebbe diventare un alleato, seppur indirettamente, del Real Madrid nella corsa a Kylian Mbappé. A scriverlo quest'oggi è il quotidiano As, secondo il quale la cittadinanza francese dell'attaccante impedisce al Paris Saint-German di godere delle stesse agevolazioni fiscali previste per Neymar (cittadino straniero che si trova attualmente in Francia per motivi di lavoro), fresco non a caso di rinnovo di contratto.

Una differenza netta di status tributario che, in caso di nuovo accordo col talento ex Monaco, impedirebbe al PSG di risparmiare gli stessi 36 milioni di euro (minimo) che risparmierà con la permanenza del brasiliano. Circa 9 milioni a stagione fino al 2025, anno di scadenza del nuovo contratto.

Ecco perché - si legge su As - il club transalpino non sarebbe ancora così convinto di blindare anche Kylian Mbappé dopo l'ufficialità del rinnovo di Neymar, valutando una sua eventuale cessione al Real Madrid (o un'altra big interessata) a un anno dalla scadenza dell'attuale accordo tra le parti.