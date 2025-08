Ufficiale Il Rennes riporta Frankowski in Francia: il polacco arriva in prestito dal Galatasaray

Dalla Polonia agli Stati Uniti, passando per la Scandinavia, la Turchia e la nazionale polacca, Przemysław Frankowski si è affermato come uno dei terzini destri più completi dell’ultimo decennio. Classe 1995, nativo di Gdańsk, il difensore polacco è un nuovo giocatore del Rennes: porta con sé un bagaglio ricco di 469 presenze da professionista, condite da 65 gol e 49 assist, numeri che testimoniano la sua incisività anche in fase offensiva.

Solido fisicamente, dotato di ottimi tempi di inserimento e di una precisione nei cross fuori dal comune, Frankowski ha già giocato in Ligue 1 con il Lens ed è stato anche premiato come "sorpresa dell’anno" ai premi UNFP per la stagione 2021/22. Ora, a 30 anni, il compagno di nazionale di Robert Lewandowski lascia il Galatasaray - dove era arrivato a gennaio - è pronto a tornare in Francia, ingaggiato dalla formazione bretone, che punta forte sulla sua esperienza e versatilità in fascia.

"Sono molto felice di entrare a far parte del progetto del Rennes. Dirigenti e allenatore hanno mostrato grande determinazione nel volermi qui. Conosco il valore di questa squadra, piena di ottimi giocatori. Mi sento bene, mi sono allenato duramente con il Galatasaray e sono pronto a cominciare. Voglio fare grandi cose con questo club", ha dichiarato Frankowski.