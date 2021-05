"Il ritorno del cannone". L'Arsenal svela la maglia da trasferta 2021/22

"Il ritorno del cannone. Inspirato al passato, pronto per il futuro". Così l'Arsenal svela la maglia away 2021/22. Completo giallo, con il blu scuro nelle tre strisce Adidas oltre che sul colletto e sui bordi delle maniche, dove compare anche il rosso. E al posto dello stemma classico l'iconico cannone che rappresenta i Gunners.

The return of the cannon 💥

Inspired by the past, ready for the future.@adidasfootball | #createdwithadidas

— Arsenal (@Arsenal) May 14, 2021