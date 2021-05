Il Salisburgo vince la Coppa d’Austria: netto 0-3 al LASK e ottavo successo in dieci anni

Berisha, Aaronson e Mwepu. 0-3 al LASK e il Salisburgo vince per la terza volta consecutiva la Coppa d’Austria, al termine di una gara dominata in lungo e in largo e in cui ha anche sbagliato un rigore con il talento Daka. Per la squadra Red Bull austriaca è l’ottavo titolo della sua storia nella coppa nazionale, tutti arrivati dal 2011 in poi.