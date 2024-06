Ufficiale Il Siviglia annuncia il nuovo allenatore: Garcia Pimienta ha firmato fino al 2026

Salutato Quique Sánchez Flores, il Siviglia ha scelto il nuovo volto in panchina. Il club andaluso negli ultimi minuti ha annunciato Garcia Pimienta come nuovo allenatore della squadra. Il manager dei rojiblancos, ex tecnico di Las Palmas e Barça B, ha firmato un contratto di due anni, con scadenza fissata a giugno 2026.

Un nuovo passo nella ricostruzione del club in Primera Division, anche se c'è ancora molta strada da fare. Specialmente in ottica mercato e gestione della rosa attuale. I rinnovi di Nyland e Isaac Romero sono sistemati, ma le partenze dei giocatori in prestito e in scadenza di contratto saranno la sfida più importante che attende la dirigenza sportiva e il nuovo tecnico in capo.

Si prevede un gran numero di movimenti in entrata e in uscita, che probabilmente si protrarranno fino alla fine della sessione di mercato imminente. Un po' come avvenuto la scorsa estate. Intanto è stato diramato l'annuncio del nuovo allenatore spagnolo, classe '74, tramite profilo X ufficiale del club, a corredo del benvenuto per la nuova avventura al Siviglia in La Liga.