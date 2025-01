Ufficiale Il Southampton crede ancora nella salvezza: dal Rennes arriva Albert Gronbaek

Il Southampton ha annunciato l'acquisto in prestito del centrocampista offensivo danese Albert Grønbæk dal Rennes. Il 23enne, che vanta sei presenze con la nazionale, si trasferisce in prestito per il resto della stagione.

"Grønbæk ha iniziato la sua carriera professionistica con l'AGF nella sua terra natale, trasferendosi al Bodø/Glimt nel 2022, dove ha vinto due campionati norvegesi e segnato ben 30 gol in 87 presenze in tutte le competizioni, inclusa la UEFA Europa League.Dopo aver segnato otto gol in 16 partite all'inizio della stagione successiva, la scorsa estate si è trasferito in Francia per una cifra considerevole, esordendo con la nazionale maggiore della Danimarca a settembre e segnando contro la Serbia alla sua seconda presenza".