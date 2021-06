Il TAS riduce di 3 mesi la squalifica di Onana: può tornare in campo dal 3 novembre

La Corte Arbitrale dello Sport (TAS) ha annunciato che la squalifica di André Onana sarà ridotta di tre mesi, passando da dodici a nove. Al portiere dell'Ajax era stato impedito di giocare e anche di allenarsi con la squadra dallo scorso 5 febbraio, quando la UEFA lo sospese per un anno per aver assunto una sostanza dopante . Onana potrà giocare una partita ufficiale dal prossimo 3 novembre e sarà permesso di allenarsi regolarmente a partire dal 4 settembre.

In un comunicato, l'Ajax ha spiegato che la UEFA, durante il processo, ha continuato a chiedere che venissero rispettati i dodici mesi precedentemente imposti. "Con questa sentenza abbiamo guadagnato tre mesi rispetto alla sospensione iniziale" , spiega Van der Sar, direttore generale del club. "Ecco perché ne è valsa la pena. Siamo per lo sport pulito e siamo convinti che André abbia preso la sostanza dopante per sbaglio e non per migliorare le sue prestazioni"..