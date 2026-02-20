Il Toronto volta pagina dopo Insigne e Bernardeschi: colpo da 20 milioni dalla Championship

La rottura con il Norwich era ormai evidente da settimane. Ora, secondo The Athletic, Josh Sargent è pronto a voltare pagina e a sbarcare in MLS: il Toronto FC è infatti vicino a chiudere l’operazione per l’attaccante della nazionale statunitense con un investimento pesante.

Il club canadese sarebbe disposto a mettere sul tavolo 22 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro), con ulteriori 5 milioni legati a bonus, per convincere il Norwich a cedere. Una cifra che ribalta i precedenti rifiuti inglesi: a gennaio il Toronto si era fermato a 18 milioni, offerta respinta. In quel periodo Sargent aveva provato a forzare la mano, chiedendo l’esclusione dalla rosa per una gara di FA Cup e finendo poi ad allenarsi con l’Under 21. Dal 1° gennaio, di fatto, non è più sceso in campo con la prima squadra.

La finestra MLS ancora aperta ha però riacceso i contatti e sbloccato la trattativa, nonostante la linea inizialmente rigida del Norwich. Per il Toronto si tratta di un colpo di primo piano. L’attaccante chiude così l’esperienza inglese con 56 reti in 157 presenze tra Championship e Premier League. In Canada troverà un organico rinnovato, già arricchito da Djordje Mihailovic e Walker Zimmerman, nel tentativo di lasciarsi alle spalle investimenti deludenti come Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Per Sargent, la MLS rappresenta ora la vetrina ideale per rilanciarsi da protagonista.