Ufficiale Toronto, dal Norwich arriva Sargent: colpo da record per la MLS

La Toronto FC lancia un segnale forte al campionato e piazza uno degli acquisti più onerosi nella storia della MLS. Il club canadese ha ufficializzato l’arrivo di Josh Sargent dal Norwich City, chiudendo un’operazione destinata a lasciare il segno. L’attaccante statunitense, 26 anni, ha firmato un contratto valido fino alla stagione 2030-31 e occuperà uno slot da Designated Player. L’investimento è di quelli pesanti: circa 22 milioni di dollari, cifra che può salire fino a 27 milioni con i bonus. Per completare il trasferimento, Toronto ha inoltre acquisito i diritti di prelazione del giocatore da St. Louis CITY SC, versando fino a 725.000 dollari in General Allocation Money.

“Josh rappresenta un tassello fondamentale di ciò che stiamo costruendo”, ha spiegato il direttore generale Jason Hernandez. “Porta esperienza di alto livello, una mentalità vincente e l’intelligenza per guidare il nostro attacco negli anni a venire”.

Reduce da otto stagioni in Europa, Sargent ha collezionato 71 gol e 24 assist in 240 partite tra Norwich e Werder Bremen. Con la nazionale degli Stati Uniti conta 29 presenze e cinque reti, oltre alla partecipazione al Mondiale 2022 e alla Copa América 2024. Ora, per lui, si apre una nuova sfida da protagonista assoluto in MLS.