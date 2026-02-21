Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Toronto sta riscrivendo la storia del calciomercato canadese. C'è anche Giovinco...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:30
Raimondo De Magistris

Josh Sargent è pronto a diventare il nuovo centravanti del Toronto FC. Dopo settimane di trattative, dopo che più volte il Norwich City aveva dichiarato di non prendere in considerazione la sua cessione, ecco la svolta grazie a una situazione in classifica che per i canarini è decisamente migliorata nell'ultimo periodo. Era metà gennaio quando Philippe Clement, manager del club di Championship, rese pubblico il problema. Lo fece dopo la vittoria per 5-1 in FA Cup contro il Walsall. "Sargent mi ha mandato un messaggio per dirmi che non sarebbe stato disponibile perché deconcentrato dalla trattativa in corso. Questa non è ovviamente una cosa che noi vogliamo e avrà delle conseguenze". Parole seguite da un'iniziale linea dura del club, ammorbidita solo dai sei successi nelle successive sette gare che hanno tirato il Norwich fuori dalla zona calda della classifica. E allora nelle ultime ore ecco il via libera, una cessione che riscrive la storia del calciomercato canadese.

Archiviata la parentesi tricolore con Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, il Toronto FC è oggi club che ha voltato pagina ma che mantiene una quota di italianità nella sua società. Sebastian Giovinco ha infatti deciso di intraprendere una carriera da ambasciatore del club nordamericano una volta appesi gli scarpini al chiodo e oggi è sempre più dentro anche alle dinamiche di calciomercato. La società in queste settimane è ripartita con acquisti come l'attaccante Emilio Aristizábal, il ritorno del terzino Raheem Edwards e l'esterno offensivo Dániel Salloi. Innesti economicamente poco rilevanti se paragonati all'imminente arrivo da Sargent, un affare da 19 milioni di euro più cinque di bonus.

Con questo trasferimento l'attaccante classe 2000 diventa il terzo acquisto più costoso della storia della MLS, il primo di una società canadese. Poco distanti e molto recenti i due calciatori al momento più pagati per approdare nel campionato nordamericano: trattasi del sudcoreano Son Heung-min, calciatore che la scorsa estate il Los Angeles FC ha acquistato dal Tottenham per 22 milioni di euro, e di Emmanuel Latte Lath, ex Atalanta che per la stessa cifra circa un anno fa passò dal Middlesbrough all'Atlanta United.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
