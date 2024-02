Ufficiale Il WBA passa in mani statunitensi. Il nuovo proprietario è Patel, socio di minoranza del Bologna

vedi letture

Un altro club inglese passa in mani straniere: si tratta del West Bromwich Albion, club della Championship, che nelle scorse ore è stato acquistato dalla Bilkul Football WBA, LLC – una società posseduta dall'imprenditore Shilen Patel e da suo padre, il dottor Kiran C. Patel – che ha acquisito l'87,8% delle azioni della società inglese. L'acquisizione, che ha ricevuto l'approvazione dell'EFL all'inizio di questo mese, è stata completata mercoledì pomeriggio.

Shilel Patel, imprenditore statunitense con interessi nei campi di tecnologia, sanità, sport, immobiliare, finanza, cibo e bevande e numerosi altri settori in cinque continenti, è stato nominato presidente del club. Per lui si tratta della seconda esperienza nel mondo del calcio visto che detiene una quota di minoranza, dal 2014, anche del Bologna in Serie A.

“Sono felice e onorato di diventare il nuovo proprietario del West Bromwich Albion Football Club. - spiega Patel come si legge sul sito del club inglese - La giornata di oggi segna l’inizio di un entusiasmante progetto per il club di riconquistare la sua posizione di presenza costante in Premier League. Il successo non si ottiene da un giorno all'altro, ma la mia ambizione è basarmi sui punti di forza attuali e storici del club e circondare il West Bromwich Albion con stakeholder di alta qualità a livello nazionale e globale. Sono entusiasta dell'opportunità di contribuire a scrivere il prossimo capitolo della storia dei Baggies e mi impegno a essere un amministratore responsabile, rispettoso ed efficace del club".