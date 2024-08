Ufficiale Il West Ham ha preso Kanté dal Paris FC: quest'anno resterà in prestito in Francia

Colpo in prospettiva per il West Ham, che ha deciso di ingaggiare Mohamadou Kante dal Paris FC, club che milita in Ligue 2. Il classe 2005 ha firmato fino al 2029 con gli Hammers, ma resterà in prestito in Francia nel 2024-2025 per crescere e maturare, trovando continuità. Di seguito il comunicato:

"Il West Ham United ha ingaggiato il promettente centrocampista francese Mohamadou Kanté dal Paris FC, club della Ligue 2. Il diciottenne si unisce agli Hammers a titolo definitivo con un contratto di cinque anni e tornerà al Paris FC in prestito per la stagione 2024/25. Nato a Parigi, Kanté è stato un titolare fisso dell'U19 del Paris FC la scorsa stagione e ha giocato anche nella squadra B del club. Il West Ham United desidera dare il benvenuto a Mohamadou nel Club e augurargli il meglio per il suo periodo in prestito al Paris FC".